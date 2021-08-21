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هل يسخرون منهم؟.. مقاتلو "طالبان" يظهرون بملابس "الكوماندوز" الأمريكي

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بعد استيلائهم على أسلحة ومعدات تُقدَّر بـ80 مليار دولار

هل يسخرون منهم؟.. مقاتلو

أظهرت لقطات حديثة مقاتلي حركة "طالبان" وهم يرتدون ملابس الجيش الأمريكي، التي يبدو أنه تم الاستيلاء عليها مع مجموعة من الأسلحة والمدرعات والمروحيات الأمريكية التي تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات، عقب انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

وأظهرت صور ومقاطع خليل حقاني، المدرج منذ سنوات على قوائم الولايات المتحدة والأمم المتحدة للإرهاب، وهو يخطب في أكبر مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، ويحمل سلاحًا رشاشًا أمريكيًّا، وبصحبته مجموعة من المسلحين التابعين لحركة "طالبان" يرتدون ملابس "الكوماندوز" التي تشبه ملابس الجيش الأمريكي، ويضعون نظارات الرؤية الليلية الأمريكية.

كما ظهر مقاتلو "طالبان" في لقطات تلفزيونية، نشرتها إحدى القنوات التابعة للحركة، وهم يتجولون في الشوارع مرتدين ملابس تشبه زِي قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز".

ويُعتقد أن "طالبان" استولت على أسلحة ومعدات أمريكية، تشمل بنادق، ورشاشات، ومروحيات "بلاك هوك"، ومدرعات "هامفي"، تُقدَّر بنحو 80 مليار دولار، كانت في حوزة الجيش الأفغاني، قبل أن تقع في يد الحركة الأفغانية عقب سيطرتها على المشهد في أفغانستان بالكامل.

هل يسخرون منهم؟.. مقاتلو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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