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صادم.. شاهد ما حدث لراكب لحظة وصول القطار

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فيديو صادم.. شاهد ما حدث لراكب لحظة وصول القطار صادم.. شاهد ما حدث لراكب لحظة وصول القطار
كان الركاب على الرصيف يصرخون: أسرع.. أسرع

فيديو صادم.. شاهد ما حدث لراكب لحظة وصول القطار

سقط راكب على قضبان مترو الأنفاق في مدينة نيويورك لحظة وصول القطار إلى المحطة، وبسرعة قفز ضابط شرطة نيويورك لإنقاذه، وقفز رجل آخر لمساعدة الضابط، واكتشف الرجلان أن الرجل فاقد الوعي.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حذَّرت الإذاعة الداخلية في المحطة من اقتراب قطار، بينما كان الركاب على الرصيف يصرخون: أسرع، أسرع.. القطار قادم. وبعضهم يشير للسائق حتى ينتبه لما يحدث؛ ويوقف القطار.

وساعد المسافرون في سَحْب الرجل الغائب عن الوعي والباقيَيْن إلى بر الأمان على الرصيف.

وصفق الجميع حين تمكن الضابط من إنقاذ الرجل بفارق ضئيل عن وصول القطار. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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