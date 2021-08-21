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شركتان سعوديتان تنتجان وتطوران نظام طائرة بدون طيار (SKY GUARD)

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شركتان سعوديتان تنتجان وتطوران نظام طائرة بدون طيار (SKY GUARD) شركتان سعوديتان تنتجان وتطوران نظام طائرة بدون طيار (SKY GUARD)
مصمَّمة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية

شركتان سعوديتان تنتجان وتطوران نظام طائرة بدون طيار (SKY GUARD)

وقَّعت شركتان سعوديتان اتفاقية للمشاركة في إنتاج وتطوير وتحديث نظام طائرة بدون طيار (SKY GUARD)، وهي طائرة تكتيكية متعددة المهام، قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، ويتم الإقلاع والهبوط بشكل آلي، والتحكم من خلال غرفة عمليات وغرفة اتصال متحركة.

ووفقًا لموقع "ديفينس نيوز" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن الاتفاقية وُقّعت بين شركة الإلكترونيات المتقدمة ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، مشيرًا إلى أن الطائرة بدون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من قِبل مركز الأبحاث، نجحت في اجتياز الاختبارات والتجارب بنجاح لتأهيل أنظمتها الفرعية في ظروف بيئية مختلفة، وتم إجراء اختبارات الطيران أيضًا لتقييم متطلبات التصميم.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة مصمَّمة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية، مع قدرات عالية لتحديد الهوية والتتبع لمساعدتها على تدمير الأهداف.

ويمكن للطائرة (SKY GUARD) أن تطير على ارتفاع 18 ألف قدم كحد أقصى، وهي مزودة بكاميرات عالية الدقة، إضافة إلى أنظمة حربية إلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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