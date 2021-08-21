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«زي النهارده» مايكل روهان يحاول إحراق المسجد الأقصى 21 أغسطس 1969

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«زي النهارده» مايكل روهان يحاول إحراق المسجد الأقصى 21 أغسطس 1969 «زي النهارده» مايكل روهان يحاول إحراق المسجد الأقصى 21 أغسطس 1969

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كانت كتابات هربرت أرمسترونج بمجلة بلين تروث أو (الحق المبين) هي المحرك الرئيسى في إقدام مايكل روهان على ما قام به من جريمة هزّت العالم الإسلامى، وكانت كتابات أرمسترونج تقطع جميعها بكل ما ورد في النبوءات اليهودية حول عودة المسيح وأن أسطورة هرمجدون باتت وشيكة التحقق، ومن ثم دار كلام أرمسترونج عن الهيكل اليهودى، وكان مايكل دنيس روهان المواطن الأسترالى المولود في أول يوليو 1941، والذى نزح إلى فلسطين المحتلة يتابع كل كتابات أرمسترونج حول هذا الأمر مما حدا به أن يقوم بمحاولة إحراق المسجد الأقصى «زي النهارده»فى 21 أغسطس 1969، وقد اعترف روهان بأنه يعتقد أنه مبعوث من الله،وبأنه تصرف وفقاً لأوامر إلهية، وادعى أنه حاول أن يدمر المسجد الأقصى حتى يتمكن يهود إسرائيل من إعادة بناء الهيكل على جبل الهيكل، للإسراع بالمجىء الثانى للمسيح المخلص، حتى يحكم العالم لمدة ألف عام ويُذكرأن مايكل اعترف بأنه أقدم على مافعله بعدما قرأ مقال أرمسترونج، وقد نجم عن محاولة روهان أن تعرض منبر صلاح الدين للحريق حين تم حرق الجامع القبلى الذي سقط سقف قسمه الشرقى بالكامل، كما احترق (منبر نور الدين زنكى)، الذي أمر ببنائه قبل تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين وقام (صلاح الدين الأيوبى) بوضعه داخل المسجد بعد التحريروفى أعقاب هذه المحاولة تمت السيطرة على الحريق وإخماده من قبل مسلمى ومسيحيى القدس، وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مايكل روهان وقدمته إلى المحاكمة، وحكمت المحكمة بعدم أهلية مايكل العقليةوأودعته مصحّاً عقلياً، وبعدها أعادته إلى موطنه الأصلى أستراليا. أما اسم المسجد الأقصى فهو الاسم الذي ذكره الله في القرآن في سورة الإسراء، ومعنى الأقصى أي الأبعد وكان يعرف ببيت المقدس قبل التسمية القرآنية له،ويعتبرالمسجد الأقصى هو المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال، مع المسجد الحرام، والمسجد النبوى كما كان أولى القبلتين وهناك روايات تقول إن أول من بناه هو آدم، إذ اختط حدوده بعد أربعين سنةمن إرسائه قواعد البيت الحرام، بأمر إلهى ومن بعده إسحاق ويعقوب، ومع الفتح الإسلامى للقدس عام 636م بنى عمربن الخطاب المصلى القبلى ،كجزء من المسجد الأقصى وفى عهد الدولة الأموية، بنيت قبة الصخرة، كما أعيد بناء المصلى القبلى

المصرى اليوم

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