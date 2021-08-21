«زي النهارده» وفاة المطرب محمد عبدالمطلب 21 أغسطس 1980

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اسمه الأصلي محمد عبدالمطلب عبدالعزيز الأحمر، واسمه الفني محمد عبدالمطلب، هو أحد أقطاب الغناء الشعبي الراقي في مصر، وهو مولود في 13 أغسطس 1910، في شبراخيت بالبحيرة، وبدأ كأحد أفراد الكورس خلف الموسيقار عبدالوهاب، ثم استقل وعمل مطربا منفردا في فرقة بديعة مصابني. كان في طفولته قد حفظ القرآن وكان حريصا على الاستماع إلى الأسطوانات في مقاهي بلدته، طلب شقيقه من دواد حسن أن يضمه المذهبجية في تخته، غنى في مسرح بديعة 1932 عينه محمد عبدالوهاب «كورس» في فرقته أحب غناء المواويل، ولحن له محمود الشريف «بتسأليني بحبك ليه؟» ونجحت فسجلها على أسطوانة، وأنتج له عبدالوهاب فيلم «تاكسي حنطورة«كوّن شركة إنتاج مع واحدة من زوجته وأنتج فيلم»الصيت ولا الغنى«ثم عاد وأنتج هو فيلم «5 من الحبايب»، وتتلمذ عليه شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد العزبي، من أشهر أغانيه «رمضان جانا» كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف، ومن أغانيه الأخرى يا ليلة بيضا وتسلم إيدين اللي اشترى وحبيتك وبحبك ويا حاسدين الناس وساكن في حي السيدة ويا أهل المحبة وودع هواك واسأل مرةعليه والناس المغرمين وشفت حبيبي ومابيسألشي على أبدا وفي قلبي غرام مصبرني بتسأليني بحبك ليه وأنا مالي وبلغ رصيده ما يزيدعلى ألف أغنية،وحصل على وسام الجمهورية من الرئيس عبدالناصر عام 1964، وتوفي «زي النهارده» 21 أغسطس 1980، ومن الأفلام التي شارك فيها خلف الحبايب وعلي بابا والأربعين حرامي وكدب في كدب والجيل والجديد وتاكسي حنطور والصيت ولا الغنى وبيني وبينك.