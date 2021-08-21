أخبار عاجلة

مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة -
ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى -
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو -
إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات -
الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن 200 ألف شخص وبايدن يحذر من دمار هائل جراء إعصار «إيدا» -
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار -
ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب» -
وزير التعليم: 13 مليون طفل يستفيدون من مشروع الوجبات المدرسية -
طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها -
"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة المطرب محمد عبدالمطلب 21 أغسطس 1980

Print
«زي النهارده» وفاة المطرب محمد عبدالمطلب 21 أغسطس 1980 «زي النهارده» وفاة المطرب محمد عبدالمطلب 21 أغسطس 1980

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اسمه الأصلي محمد عبدالمطلب عبدالعزيز الأحمر، واسمه الفني محمد عبدالمطلب، هو أحد أقطاب الغناء الشعبي الراقي في ، وهو مولود في 13 أغسطس 1910، في شبراخيت بالبحيرة، وبدأ كأحد أفراد الكورس خلف الموسيقار عبدالوهاب، ثم استقل وعمل مطربا منفردا في فرقة بديعة مصابني. كان في طفولته قد حفظ القرآن وكان حريصا على الاستماع إلى الأسطوانات في مقاهي بلدته، طلب شقيقه من دواد حسن أن يضمه المذهبجية في تخته، غنى في مسرح بديعة 1932 عينه محمد عبدالوهاب «كورس» في فرقته أحب غناء المواويل، ولحن له محمود الشريف «بتسأليني بحبك ليه؟» ونجحت فسجلها على أسطوانة، وأنتج له عبدالوهاب فيلم «تاكسي حنطورة«كوّن شركة إنتاج مع واحدة من زوجته وأنتج فيلم»الصيت ولا الغنى«ثم عاد وأنتج هو فيلم «5 من الحبايب»، وتتلمذ عليه شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد العزبي، من أشهر أغانيه «رمضان جانا» كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف، ومن أغانيه الأخرى يا ليلة بيضا وتسلم إيدين اللي اشترى وحبيتك وبحبك ويا حاسدين الناس وساكن في حي السيدة ويا أهل المحبة وودع هواك واسأل مرةعليه والناس المغرمين وشفت حبيبي ومابيسألشي على أبدا وفي قلبي غرام مصبرني بتسأليني بحبك ليه وأنا مالي وبلغ رصيده ما يزيدعلى ألف أغنية،وحصل على وسام الجمهورية من الرئيس عبدالناصر عام 1964، وتوفي «زي النهارده» 21 أغسطس 1980، ومن الأفلام التي شارك فيها خلف الحبايب وعلي بابا والأربعين حرامي وكدب في كدب والجيل والجديد وتاكسي حنطور والصيت ولا الغنى وبيني وبينك.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه!

رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022