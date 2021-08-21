«زي النهارده» اغتيال زعيم المعارضة الفلبينى بنينو أكينو 21 أغسطس 1983

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان بنينو أكينو من أشهر رجال المعارضة في الفلبين،وكان من أقوى المرشحين للرئاسة،وتم التضييق عليه بواسطة الجيش السرى الخاص بالرئيس ماركوس، واعتقل دون محاكمة لاتهامه بالانتماء لجماعات تخريبية للإطاحة بنظام ماركوس،وأضرب «أكينو»عن الطعام شهراً كاملاً،ونُقل إلى المستشفى وتعاطف معه الشعب واندلعت المظاهرات وعم الإضراب أنحاء البلاد،خصوصاًبعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بإعدامه في 1975،ولم ينفذ الحكم لخوف ماركوس من مغبة الأمر،وفى 1978 تم نفيه لأمريكا وهناك أعلن المقاومة وعمت الفوضى والمظاهرات والعصيان المدنى الفلبين، وقرر «ماركوس» التفاهم مع «أكينو» في منفاه لإقناعه بالعودة إلى الفلبين والمشاركة في الحكم.وفى طريق عودته توجه أولاً إلى ماليزيا وهناك نصحوه بارتداء قميص واق من الرصاص وزودوه بوفد صحفى وطاقم من المصورين السينمائيين لتسجيل ذلك الحدث التاريخى، وفى الواحدة ظهراً، و«زي النهارده» في 21 أغسطس 1983، وصلت الطائرة المقلة لـ«أكينو» ومرافقيه إلى مطار مانيلا وكان الآلاف في انتظاره، ثم صعد إلى الطائرة ثلاثة من رجال الأمن وطلبوا منه أن يقوم بالنزول من الباب الخلفى للطائرة،وعند سلم النزول أطلقوا رصاصة على مؤخرة رأسه فمات من فوره، ثم قام حرس المطار بقتل من قتله لإخفاء معالم الجريمة، وبعد اغتيال «أكينو» برز نجم زوجته كوارزون أكينو التي سارت على نهجه إلى أن صارت زعيمة للثورة التي أطاحت بالطاغية فرديناند ماركوس في 1986وأنهت حكمه الديكتاتورى الذي استمرعشرين عاما،وانتهى الأمربوصولها لسدة الرئاسة