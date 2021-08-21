أخبار عاجلة

مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة -
ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى -
مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو -
إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات -
الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن 200 ألف شخص وبايدن يحذر من دمار هائل جراء إعصار «إيدا» -
محافظ الغربية يناقش مع رؤساء المراكز والمدن استعدادات مواجهة موسم الأمطار -
ياسمين علي تطرح أغنية «أنا ليا أب» -
وزير التعليم: 13 مليون طفل يستفيدون من مشروع الوجبات المدرسية -
طبيب ينصح بعادات غذائية لصحة القلب.. تعرف عليها -
"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» اغتيال زعيم المعارضة الفلبينى بنينو أكينو 21 أغسطس 1983

Print
«زي النهارده» اغتيال زعيم المعارضة الفلبينى بنينو أكينو 21 أغسطس 1983 «زي النهارده» اغتيال زعيم المعارضة الفلبينى بنينو أكينو 21 أغسطس 1983

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان بنينو أكينو من أشهر رجال المعارضة في الفلبين،وكان من أقوى المرشحين للرئاسة،وتم التضييق عليه بواسطة الجيش السرى الخاص بالرئيس ماركوس، واعتقل دون محاكمة لاتهامه بالانتماء لجماعات تخريبية للإطاحة بنظام ماركوس،وأضرب «أكينو»عن الطعام شهراً كاملاً،ونُقل إلى المستشفى وتعاطف معه الشعب واندلعت المظاهرات وعم الإضراب أنحاء البلاد،خصوصاًبعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بإعدامه في 1975،ولم ينفذ الحكم لخوف ماركوس من مغبة الأمر،وفى 1978 تم نفيه لأمريكا وهناك أعلن المقاومة وعمت الفوضى والمظاهرات والعصيان المدنى الفلبين، وقرر «ماركوس» التفاهم مع «أكينو» في منفاه لإقناعه بالعودة إلى الفلبين والمشاركة في الحكم.وفى طريق عودته توجه أولاً إلى ماليزيا وهناك نصحوه بارتداء قميص واق من الرصاص وزودوه بوفد صحفى وطاقم من المصورين السينمائيين لتسجيل ذلك الحدث التاريخى، وفى الواحدة ظهراً، و«زي النهارده» في 21 أغسطس 1983، وصلت الطائرة المقلة لـ«أكينو» ومرافقيه إلى مطار مانيلا وكان الآلاف في انتظاره، ثم صعد إلى الطائرة ثلاثة من رجال الأمن وطلبوا منه أن يقوم بالنزول من الباب الخلفى للطائرة،وعند سلم النزول أطلقوا رصاصة على مؤخرة رأسه فمات من فوره، ثم قام حرس المطار بقتل من قتله لإخفاء معالم الجريمة، وبعد اغتيال «أكينو» برز نجم زوجته كوارزون أكينو التي سارت على نهجه إلى أن صارت زعيمة للثورة التي أطاحت بالطاغية فرديناند ماركوس في 1986وأنهت حكمه الديكتاتورى الذي استمرعشرين عاما،وانتهى الأمربوصولها لسدة الرئاسة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة

مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة

ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى

ريال مدريد يستعين بصديق لإتمام صفقة مبابى

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات

إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات