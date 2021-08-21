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قالت الدكتورة ميرفت أبوعوف، شقيقة الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن شقيقها الراحل كان ذا شخصية فريدة وإيجابية وموهوب يحب ما يعمل.

وتابعت خلال لقائها مع مقدمي برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2، أن شغفه الدائم كان في المزيكا مهما كان ناجحًا في التمثيل.

وأوضحت أن الفنان الراحل عزت أبوعوف كان طبيب نساء وتوليد واشتهر بكونه طبيب البنات، حيث إن كل حالات الولادة التي أجراها عزت أبوعوف كان الجنين فيها بنات.

واختتمت الدكتورة مها أبوعوف، أن شقيقها الفنان الراحل كان ملجأهم في أي استشارات طبية حتى رحيله، موضحة أنه كان طبيب العائلة في كل شئ.