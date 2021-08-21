هل قرر عزت أبو عوف حرق أعماله قبل وفاته.. شقيقته تجيب

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كشفت الدكتورة ميرفت أبوعوف، شقيقة الفنان الراحل عزت أبوعوف، حقيقة رغبة شقيقها في حرق أعماله الفنية، مشيرة إلى أن هذا أمر غير صحيح، مشيرة إلى أنه كان فخور بكل أعماله.

ولفتت خلال لقائها مع مقدمي برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2، إلى أن هناك عمل أو اثنان قام بهما خلال مروره بمشاكل مادية لمرض والدته وندم عليهما.

واختتمت الدكتورة ميرفت أبوعوف، أن شقيقها الفنان الراحل كان ينادي بتكريم الفنانين في حياتهم، موضحة أن فطيمة كانت مريضة قبل وفاتها ودخلت المستشفى كثيرًا، وبعد رحيلها لم يتمكن أحد من مساعدته على تقبل خبر الوفاة.