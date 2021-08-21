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سخر الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة «صدى البلد» من أحداث مبارة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بعد أن احتسب محمد الحنفي حكم المباراة ضربة جزاء للزمالك، احرز منها أحمد زيزو هدف الفوز.

وكتب أحمد موسى، عبر صفحته الرسمية «فيس بوك» بعد نهاية المباراة: «عليك أن تلقي بنفسك في منطقة الجزاء وتحصل على هدية فورا.. الفار اصبح شيء خارج المنطق، وقال للأسف منظومة كرة القدم تحتاج للإصلاح.

ضربة جزء الزمالك في مباراة سيراميكا

كان نادي الزمالك، سجل الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري، وسجل أحمد زيزو هدف الزمالك الثاني من ركلة الجزاء في الدقيقة 60.

كان أحمد محسن لاعب سيراميكا كليوباترا سجل الهدف الأول بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لفريق نادي الزمالك، وسجل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك سجل هدف التعادل في شباك سيراميكا كليوباترا من عرضية للاعب شيكابالا.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي،ويتبقي 3 جولات لنهاية الدوري المصري.