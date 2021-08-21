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سمير كمونة: الإسماعيلي مهدد بالهبوط

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سمير كمونة: الإسماعيلي مهدد بالهبوط سمير كمونة: الإسماعيلي مهدد بالهبوط

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يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

كان الإسماعيلي تعرض للخسارة أمام وادي دجلة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الإسماعيلي أصبح من الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام وادي دجلة».

وأضاف:«اذا لم يفز الإسماعيلي في مباراة من المباراتين القادمتين، مع فوز وادي دجلة سيكون الإسماعيلي من الفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية».

المصرى اليوم

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