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سمير كمونة: موسيماني سبب تألق حسين الشحات

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سمير كمونة: موسيماني سبب تألق حسين الشحات سمير كمونة: موسيماني سبب تألق حسين الشحات

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أشاد سمير كمونة نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وحقق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة ال32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسين الشحات، قدم مباراة كبيرة أمام النادي المصري، وكان هو أفضل لاعبي الفريق الأحمر في المباراة، حيث نجح في إحراز هدف وصنع هدفين».

وأضاف :«قرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، باستبعاد حسين الشحات، من التشكيل الأساسي، في فترة من الفترات، كان له دور كبير في تألق اللاعب واستعاد مستواه الفني في الفترة الأخيرة».

المصرى اليوم

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