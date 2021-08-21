تنسيق الجامعات 2021 .. الرابط وخطوات التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني

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انطلق موقع التنسيق الالكتروني لاستقبال تسجيل طلاب الثانوية العامة 2021، حيث فتح باب تسجيل الرغبات امام طلاب المرحلة الأولى، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى، الخطوات الكاملة التي يجب على الطالب على أن يتبعها لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى.

وترصد "المصري اليوم" الخطوات الكاملة التي يجب على الطالب اتباعها للتسجيل:

موقع التنسيق الالكتروني

أولا: قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثالثا: قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات، وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

موقع التنسيق الإلكتروني 2021

وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني 2021 العمل رسميًا لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة، وبدأ رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 فى العمل علي تسجيل الرغبات للطلاب.

تنسيق 2021 للمرحلة الأولى من الثانوية العامة

وذكر موقع التنسيق الإلكتروني الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولي من الثانوية العامة (تنسيق 2021) للشعب الثلاث كما يلي:

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة العلمية - علمي علوم : 362.5 درجة.

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة الهندسية - علمي رياضة أو شعبة الرياضيات : 328 درجة.

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي – أدبي : 269.5 درجة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أعلن فى مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن الحد الأدني لقبول طلاب الثانوية العامة فى المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 أو تنسيق الجامعات كما يلي: الشعبة الأدبية (أدبي) 65%. ، شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%. ، شعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%. .

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رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2021

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، أو ما يطلق عليه تنسيق المرحلة الأولي ووضع عبارة (التسجيل مفتوح للمرحلة الأولي وكتب درجات الحد الأدني للمرحلة للشعب الثلاثة)

ووضع موقع التنسيق عبارة اضعط هنا لتسجيل رغبتك، ويمكنك الآن البدء فى تسجيل رغبتك عبر الدخول على رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة لطلاب المرحلة الأولي، ويتطلب التسجيل فى موقع التنسيق الإلكتروني الحصول على الرقم السري، وشرح طريقة الموقع الحصول على الرقم السري من استمارة النجاح التى تستلمتها من المدرسية ووضع صورة توضح مكان الرقم السري، ويمكن الوصول من هنا إلي الرابط الذى يشرح مكان الرقم السري في استمارة النجاح.

تنسيق المرحلة الأولي

ينتهي رسميًا يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، والذي بدأ حسب اعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يوم السبت 21 أغسطس.

رابط حجز اختبار قدرات الثانوية العامة

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا رباط حجز أداء اختبار القدرات لعام 2021، وتستطيع التسجيل لأداء اختبارات القدرات مباشرة من هنا عبر رابط الحجز لأداء اختبارات القدرات 2021، والتى تستطيع أيضًا معرفة النتائج التى ظهرت من خلالها.

وعند الضغط على الرابط بأعلي سيطلب منك أيضًا اختيار مصدر الشهادة وسيكون عليك الاختيار بين المدارس الثانوية نظام عام واحد حديث / مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا / مدراس النيل / مدارس البعثة المصرية فى السودان.

وبعد الاختيار سيطلب منك إدخال رقم الجلوس / والرقم القومي / ورقم تأكيدي موجود بأسفل للتأكد من أنك لست ربوت.

قواعد تنسيق الكليات والمعاهد 2021

وأتاح موقع التنسيق 3 دلائل إرشادية لتسجيل الرغبات فى تنسيق الكليات وهي كما يلي:

دليل القبول فى الكليات والمعاهد

دليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلي للجامعات

دليل الإرشادات وأماكن أداء اختبار القدرات

بلغت نسبة النجاح الإجمالية فى الثانوية العامة 2021 نسبة 74%، وكانت نسبة النجاح للشعبة الأدبية 70%، فى حين كانت نسبة نجاح الشعبة العلمية 76%.

تابع ايضا: تنسيق 2021 .. الآن بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى الثانوية العامة (الرابط)