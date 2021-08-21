زوجة عصام الحضري تتعرض لحادث .. والحارس الدولي يكشف التفاصيل (صور)

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عصام الحضري، الحارس الأسطورة في تاريخ الكرة المصرية، نشر صورتين لحادث بسيط تعرض زوجته منذ ساعات قليلة، بعدما اصطدمت زوجة الحارس الدولي بسيارتها بسيارة أخرى. وعلق الحارس الأسطوري، على حادثة زوجته وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام في الأستوري وقال: «الحمد لله».

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يواصل محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادى دجلة أرقامه القياسية الرائعة في عمر الـ45 وحقق عبدالمنصق الكلين شيت رقم 28 بقميص وادي دجلة في (120 مباراة) معادلا رقم عصام الحضري حارس المرمى الأسطوري كأكثر حارس يحافظ على نظافة شباك وادي دجلة في الدوري.

وبالتالي يصبح ترتيب عبدالمنصف أوسه في سلسلة الحراس الذين حققوا الكلين شيت كالتالي (عصام الحضري 236، ثابت البطل 140، محمد عبدالمنصف 132، أحمد شوبير 131، عبدالواحد السيد 112، عادل المأمور 111، إكرامي الشحات 106، محمد الشناوى 104) .