المفتي يكشف تفاصيل جديدة عن لقائه برئيس الجمهورية مع كبار علماء الفتوى حول العالم

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كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تفاصيل جديدة عن لقائه والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من كبار علماء الفتوى، على هامش المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية الذي انعقد أوائل الشهر الجاري.

ولفت المفتى النظر، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة، إلى أن الحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد امتد إلى مناقشة عدد من القضايا المختلفة ومن بينها قضية تجديد الخطاب الديني، بما يحفظ على الأمة والمسلمين هويتهم، والحفاظ على الثوابت وجعل الإسلام يتحرك من خلال متغيرات ومن اجتهادات، مؤكدًا أن هذه القضية كانت واضحة في حوار الرئيس.

وأضاف المفتي أن الأقطاب الإفتائية العالمية بعد حضور لقاء الرئيس، خرجوا من اللقاء بانطباع عالي المستوى لمناقشة الأفكار عندهم وعند الرئيس، مشيرًا إلى أن النقاش كان هادفًا للغاية، وأن الرئيس يدعو إلى تجديد ديني منضبط.