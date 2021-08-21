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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية السبت. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 33 للدوري الممتاز عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وفاز الفريق الأبيض على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٢ من بطولة الدوري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 76 نقطة ليبتعد بصدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد سيراميكا عند 38 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وفي الدقيقة 41 يحرز أحمد محسن هدف التقدم لسيراميكا مستغلا الخروج الخاطئ لأبوجبل، ويكثف الزمالك محاولاته للتعديل في الدقائق المتبقية وفي الدقيقة 45 يحرز أشرف بن شرقي هدف التعادل للأبيض لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وفي بداية الشوط الثاني هاجم الزمالك لتسجيل هدف التقدم، ويسدد أشرف بن شرقي كرة قوية في الدقيقة 49 ينقذها حارس المرمى، وفي الدقيقة 58 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأبيض بعد الرجوع لتقنية الفيديو، في ظل وجود مخالفة على عامر عامر حارس سيراميكا، وينجح أحمد سيد زيزو في ترجمة ركلة الجزاء للهدف الثاني للأبيض.

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش- محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد- محمود علاء- حازم إمام- إسلام جابر- يوسف إبراهيم أوباما- مروان حمدي- أيمن حفني- محمود عبدالعزيز- أحمد فتوح

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل- خالد صبحي- سيف تقا- أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني- محمود نبيل- كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض- عبدالله محمود- وليد عبدالمنعم- أحمد غنيم- مصطفى ميسي- عاشور الأدهم- فابريس نجاه- شريف دابو- رجب عمران.