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كارتيرون يسفتز جماهير الأهلي بعد اقتراب من لقب الدوري المصري 2021 ()

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كارتيرون يسفتز جماهير الأهلي بعد اقتراب الزمالك من لقب الدوري المصري 2021 (فيديو) كارتيرون يسفتز جماهير الأهلي بعد اقتراب من لقب الدوري المصري 2021 ()

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كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي ، خرج بتصريحات مثيرة للجدل عقب فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرض ملعب السويس ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري المصري 2021.

وقال كارتيرون، إن فريق سيراميكا كليوباترا خاض مباراته أمامنا بكل قوة وحماس وأن هذا الفريق لم يتذوق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة من خلال 10 مباريات سابقة، وفريق سيراميكا كليوباترا خاضوا أفضل مباراة لهم في هذا الموسم.

تصريحات باتريس كارتيرون، تعد بمثابة استفزاز لجماهير النادي الأهلي خاصة وأن المدرب الفرنسي، أكد خلال تصريحاته لقناة ناديه، أن فريق سيراميكا خاض لقاء الزمالك بكل قوة وحماس وهو لم يفز خلال آخر 10 مباريات إلا في مباراة واحدة، مما أثار جدلا واسعا داخل الشارع الأهلاوي، لأن كارتيرون أشار بشكل غير مباشر أن سيراميكا كان يلعب قوة وحماس لمصلحة الأهلي المصري.

المصرى اليوم

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