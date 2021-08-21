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كارتيرون: لماذا لم يلعب سيراميكا بهذا الحماس أمام الأهلي؟

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كارتيرون: لماذا لم يلعب سيراميكا بهذا الحماس أمام الأهلي؟ كارتيرون: لماذا لم يلعب سيراميكا بهذا الحماس أمام الأهلي؟

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته البالغة بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز مساء اليوم الجمعة.

وقال كارتيرون في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة إنه سعيد بالفوز اليوم على سيراميكا كليوباترا واصفا إياه بالمهم وأنه راض عن أداء جميع اللاعبين.

وأضاف كارتيرون: «سعيد بروح اللاعبين اليوم فقد قدموا المطلوب، مؤكدا أنه واجه خصما قويا خصوصا أن الشوط الأول كان الهواء يلعب عكسنا».

كما أشار المدير الفني للزمالك: «يجب أن أشيد بمستوى اللاعبين في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن فريق سيراميكا لعب مباراة كبيرة وكانوا متحمسين جدا وكنت أتمنى أن أراهم يلعبون بنفس الشكل أمام الأهلي».

وواصل تصريحاته قائلا: «الجميع لابد أن يفهم أننا نلعب من أجل المنافسة على جميع البطولات وننافس فريقا كبيرا مثل الأهلي ويجب أن نقوم بعملية التدوير وجميع اللاعببن لابد أن تتقبل مبدأ المشاركة».

واختتم كارتيرون تصريحاته: «لا أريد الحديث عن نهاية الدوري فأمامنا مباراتان لذلك الفريق راحة من مران الغد لمنحهم وقتا للاحتفال مع أسرهم بفوز اليوم.. مشيراً إلى العودة مرة أخرى للتدريبات يوم الأحد ثم معسكر مغلق لمدة يومين قبل مباراة الإنتاج الحربي».

وفاز الفريق الأبيض على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٢ من بطولة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة.

المصرى اليوم

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