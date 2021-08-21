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"الأحمدي": لهذا السبب المفطح وجبة صحية.. والأنماط الغذائية أسلوب حياة

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"الأحمدي": لهذا السبب المفطح وجبة صحية.. والأنماط الغذائية أسلوب حياة "الأحمدي": لهذا السبب المفطح وجبة صحية.. والأنماط الغذائية أسلوب حياة
أكد أن الوجبات السريعة غير صحية.. والمشكلة في كمية الأكل الكبيرة

قال أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، إن التعايش مع الأنماط الغذائية، وتقنين الأكل للحفاظ على الوزن، سلوك، وهو جزء من الحياة.

وأضاف الأحمدي خلال رده على سؤال "": كيف يُقنع الشخص نفسه بالدايت أو الكنترول؟ بأننا -بلا شك- نعاني نفسيًّا، ونحاول التعايش، وهذا شيء طبيعي، وكذلك ما يترتب عليه من أثر نفسي.

وحول سؤال هل المفطح وجبة صحية أجاب بأن المفطح وجبة صحية؛ لأنه يحتوي على الرز (كربوهيدرات)، واللحم (بروتين)، وأن غير الصحي هو الوجبات السريعة المضرة. وتكمن المشكلة في كمية الأكل الكبيرة التي نأكلها من المفطح؛ فهنا يصبح مُضرًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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