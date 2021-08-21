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"العميري" يتوقّع إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من خارج المملكة

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"العميري" يتوقّع إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من خارج المملكة "العميري" يتوقّع إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من خارج المملكة
قال لـ"سبق": بسبب التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة

توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني بن علي العميري؛ أن تشهد الأسابيع المقبلة إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من الخارج من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها المملكة.

وقال "العميري" لـ"سبق": وسط إجراءات ميسرة وبرتوكولات صحية تعود شعائر العمرة مع وصول طلائع المعتمرين من الخارج لمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب مع الورد والهدايا.

وأضاف: يشترط لقدوم المعتمرين؛ الحصول على جرعتين من الجرعات المعتمدة بالمملكة، وحجز برنامج المعتمر عن طريق المنصات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة، إلى جانب منح تأشيرة العمرة وتقديم الخدمة من قبل مقدمي خدمات المعتمرين المرخصين لدى وزارة الحج والعمرة.

وتابع: من جميع دول العالم متاحة لهم القدوم لأداء العمرة باستثناء بعض الدول حيث يتم تحديث قائمة الدول كل فترة.

وتوقع " العميري " إقبال كبير خلال الأسابيع القادمة لأداء فريضة العمرة من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة والاشتياق لأداء فريضة العمرة من جميع المسلمين.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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