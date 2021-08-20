« فرحة أبو وديع » .. جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه جونيور (صور)

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احتفل المطرب السوري الكبير جورج وسوف بزفاف ابنه جورج جونيور وسوف، مساء اليوم الجمعة، وهو أصغر أبنائه، وسط حضور من الأسرة والعائلة وبعض الفنانين .

ونشر الإعلامي نيشان صورتين، ومقطع فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهر فيه الفنان الكبير جورج وسوف مع نجله في حفل الزفاف.

ابن جورج وسوف

جورج وسوف وابنه

وعلق نيشان على الفيديو الذي نشره، قائلا: «فرحة أبووديع! زفاف نجله جورج وسوف جونيور!».

جورج وسوف وزوجة ابنه

جورج وسوف

يذكر أن آخر أغاني جورج وسوف «ياه على الزمن» والتي طرحها عبر موقع «يوتيوب» في 2 يوليو الماضي، من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.