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14 ميدالية للأخضر في ثاني أيام البطولة الخليجية 28 للألعاب المائية

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14 ميدالية للأخضر في ثاني أيام البطولة الخليجية 28 للألعاب المائية 14 ميدالية للأخضر في ثاني أيام البطولة الخليجية 28 للألعاب المائية

14 ميدالية للأخضر في ثاني أيام البطولة الخليجية 28 للألعاب المائية

حقّق لاعبو السعودي 14 ميدالية متنوّعة" 4 ذهبيات، 4 فضيات، 6 برونزيات" في اليوم الثاني، لمنافسات البطولة الـ28 للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 - 22 أغسطس 2021م.

وجاءت النتائج في منافسات السباحة في سباق 200م صدر 13-14 سنة، بتحقيق السباح محمد المهر ذهبية السباق وفي سباق 100م حرة 11-12سنة، حقق غانم الصلحي الميدالية الذهبية، وحقق علي التركي المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100م حرة 13-14سنة، ونال محمد العيسى المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50م ظهر 13-14 سنة، وحقق أحمد المعيبد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200م فراشة في فئة 14-13 سنة، وكذلك حقق زميله السباح كاظم السعيد في السباق نفسه الميدالية البرونزية.

ونال عقيل الهاشم المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1500م حرة 15-17 سنة، وحقق غانم الصلحي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 200م حرة 11-12سنة، كما حقق أحمد المعيبد المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200م حرة في فئة 13-14 سنة، وكذلك نال زميله السباح زياد المسيلم في السباق نفسه الميدالية البرونزية، وفاز أسامة العيسى بالمركز الثالث محققاً الميدالية البرونزية في سباق100م ظهر في فئة 11-12 سنة، وحقق محمد العبيد المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50م صدر في فئة 11-12 سنة، كما حقق المنتخب السعودي للسباحة المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع 4 × 100 م متنوع للفئة العمرية 13-14 سنة، والمكون من علي التريكي، محمد المهر، كاظم السعيد، أحمد المعيبد، وكذلك نال المنتخب السعودي للسباحة المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق تتابع 4 × 100 م متنوع للفئة العمرية 11-12 سنة، والمكون من غانم الصلحي،محمد عبيد، مشاري الجميلي، أسامة العيسى.

وفي منافسات الغطس ‏ حقق هتان نعيم عيسى المركز الثالث والميدالية البرونزية في السلم المتحرك 1 متر في فئة 14-15 سنة، وحقق يزن نعيم عيسى المركز الثالث والميدالية البرونزية في ارتفاع 3 م متحرك في فئة 12-13 سنة، ونال وليد مساعد الشمراني المركز الثالث والميدالية البرونزية في ارتفاع 3 م متحرك في فئة 11 سنة وما دون.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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