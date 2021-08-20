حملة لتطعيم ذوي الهمم ضد فيروس «كورونا» بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن قيام المديرية بحملة لتطعيم ذوي القدرات والهمم بالمحافظة ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الدكتورة كريمة- في تصريح لها اليوم- أن الحملة ستكون تحت شعار «نحن معك.. اطمن»، وستجرى فاعليتها بمقر نادي الإيمان للمعاقين بمدينة سوهاج، لافتة إلى قيام المديرية كذلك بزيادة عدد مراكز تلقي اللقاح المخصصة للمسافرين إلى 12 مركزاً، بعد إضافة 7 مراكز جديدة إلى 5 مراكز جرى تخصيصها في وقت سابق، لتشمل عملية التطعيم جميع مراكز المحافظة مما يساعد في القضاء على الزحام.