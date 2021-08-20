أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور -
بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو -
الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل -
التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط -
رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية -
أحمد مجاهد: توقفت عن تشجيع الأهلي بعد تولي رئاسة اتحاد الكرة.. فيديو -
محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد -
أمير القصيم يدعو مزارعي ومنتجي التمور بالمذنب للتركيز على تعزيز "السكرية الحمراء" -
بعد "صورة الرضيع الأفغاني".. مقتل جندية المارينز "الحنونة" في انفجار مطار كابل -
"البرلمان اليمني": القصف الحوثي الآثم لـ"العند" هو الرد الواضح للميليشيا الإرهابية على خيار السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اللجنة الأسقفية للإعلام تنظم محاضرة حول «الكفن المقدس»

Print
اللجنة الأسقفية للإعلام تنظم محاضرة حول «الكفن المقدس» اللجنة الأسقفية للإعلام تنظم محاضرة حول «الكفن المقدس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، محاضرة بعنوان «الكفن المقدس» يقدمها الأب الدكتور ميلاد صدقي، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بحضور الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، مسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام. دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية وهي «الكفن كذخيرة مقدسة»، «الكفن كوثيقة ناطقة»، «الكفن كشاهد صامت»، وأخيرًا «الكفن كرسالة شخصية».

وفي نهاية اللقاء، ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة شكر فيها الأب ميلاد صدقي على هذه المحاضرة، والحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذا اليوم، كما قام صاحب النّيافة بإهداء الأب ميلاد درع اللجنة الأسقفية للإعلام، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور

الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور

بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو

بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو

الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل

الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل

التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط