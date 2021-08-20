اللجنة الأسقفية للإعلام تنظم محاضرة حول «الكفن المقدس»

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نظمت اللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، محاضرة بعنوان «الكفن المقدس» يقدمها الأب الدكتور ميلاد صدقي، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بحضور الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، مسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام. دارت المحاضرة حول أربعة محاور رئيسية وهي «الكفن كذخيرة مقدسة»، «الكفن كوثيقة ناطقة»، «الكفن كشاهد صامت»، وأخيرًا «الكفن كرسالة شخصية».

وفي نهاية اللقاء، ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة شكر فيها الأب ميلاد صدقي على هذه المحاضرة، والحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذا اليوم، كما قام صاحب النّيافة بإهداء الأب ميلاد درع اللجنة الأسقفية للإعلام، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.