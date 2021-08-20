جريمة قتل غامضة في بلطيم.. سمسار يعثر على جثة ربة منزل غارقة بدمائها: الزوج متهم

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شهد شاطئ الزهراء بمصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جريمة قتل وحشية. وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من ا.م. 37 عامًا، سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل بوحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.



انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، وقوة من المركز، ونقطة شرطة مصيف بلطيم، وتبين أن الجثة لـ«أ.ع.ا.ا»، 18 عامًا، وتقيم طرف زوجها بأحد القرى بمركز سيدي سالم، فيما كشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولي بعرض البطن، وكذا آثار خنق. بسؤال السمسار صاحب البلاغ أفاد أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوج المجني عليها، ويدعى «ا.ر.د.و»، 29 عامًا، عاطل، وأبلغه خلاله بارتكابه الجريمة، ووجود طفليه الصغيرين، في نفس الوحدة السكنية.



شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، للوقوف على أسباب الحادث. ويكثف رجال مباحث مركز شرطة البرلس، جهودههم بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة سيدي سالم، للتأكد من القاتل لإلقاء القبض عليه. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها. حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة.