احذر.. 3 أنواع من «الصفرا» تصيب جسم الإنسان

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك ثلاثة أنواع من «الصفرا» التي تصيب جسم الإنسان.

وتابع موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوع من الصفرا وتتمثل في إخراج الجسم المزيد من الصفرا بنسب زائدة عن الحاجة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، في قناة صدى البلد، أن النوع الثاني من الصفرا هو وجود خلايا كبد ضعيفة، موضحا أن الصفرا الناتجة عن فشل وظائف الكبد هي أسوأ أنواع الصفرا.

واستطرد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أحد مسببات زراعة الكبد مصابي الصفرا، متابعا أن النوع الثالث من الصفرا التي تدخل الدم مرة أخرى وهو ما يسمى الانسداد المراري التي تسد القنوات المرارية.