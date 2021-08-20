سموحة يحشد نجومه لمواجهة الجونة

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أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عمرقائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا السبت، على استاد الاسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وتضم قائمة سموحة 20 لاعب هم:-

في حراسة المرمى: الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل و محمود البدرى و محمود عزت و محمد عبد المنعم و أطهر الطاهر و محمد شكرى وشريف رضا

خط الوسط: محمود حليمو و أحمد حمص و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى ومصطفى فتحى ورفيق كابو وإسلام جمال وأحمد عبد القادر ومحمد ليله

خط الهجوم: ديريك نسينامبى و محمد نادى.