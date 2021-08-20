الأحد.. البابا تواضروس يفتتح «التمتع بالجذور» في ملتقى لوجوس للشباب

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ينطلق بعد غدٍ الأحد ملتقى لوجوس الأول للشباب برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني وذلك لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يشارك في الملتقى، الذي يحمل عنوان «التمتع بالجذور»، مئتان من الشباب يمثلون كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، على مدار ثمانية أيام.

يعقد «ملتقى لوجوس الأول للشباب» في ضيافة وبرعاية قداسة البابا، كل عامين بهدف تشجيع الشباب المتميز من كل إيبارشيات الكرازة المرقسية من داخل مصر ويتم اختيارهم بمعرفة الآباء أساقفة الإيبارشيات.