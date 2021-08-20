القيادة تهنئ الرئيس الزامبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

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عبر برقيتين من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد هاكيندي هيشيليما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية زامبيا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان