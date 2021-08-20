أخبار عاجلة

"البرلمان اليمني": القصف الحوثي الآثم لـ"العند" هو الرد الواضح للميليشيا الإرهابية على خيار السلام -
ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة -
الأخضر يواصل تدريباته استعداداً لفيتنام.. والمسحل يجتمع باللاعبين -
"الشبانات" يزور الدوادمي ويلتقي أعضاء "الأمر بالمعروف" -
الجيش اليمني: السلام لن يتحقق بالبلاد إلا بإخضاع الحوثي بالقوة العسكرية -
سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة.. ونتوقع حدوث "11 سبتمبر" جديد -
تنمية البديع بالأفلاج تطلق مبادرة "جملها لا تشوها" للتوعية بالمحافظة على المشهد الحضري -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 -
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو -
تطعيم العاملين في مدرسة بالسويس ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بهداف البطولة.. الاتحاد السعودي بـ(خلطة برازيلية) يواجه الرجاء المغربي

Print
في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال

بهداف البطولة.. الاتحاد السعودي بـ(خلطة برازيلية) يواجه الرجاء المغربي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي غدًا السبت، وتحديدًا عند الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، نظيره الرجاء المغربي، وذلك في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على أرض ملعب مولاي عبدالله بالرباط المغربية.

الاتحاد يخوض اللقاء في وضع معنوي جيد بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدوري السعودي على نظيره الرائد بثلاثية في افتتاح الجولة الثانية؛ وضعت الفريق في المركز الثالث، كما أن حصوله على شهادة الكفاءة المالية أمس الخميس ساهم في تسجيل المحترفين الأجانب في صفوفه "رسميًّا".

ويسعى المدير الفني للاتحاد، البرازيلي "كاريلي"، إلى الاستفادة من المحترفين الأجانب المشاركين في هذه المواجهة المصيرية، إضافة إلى إيجاد البديل المناسب للمدافع المصري "الفذ" حجازي، كما يعلق آمالاً كبيرة على هداف البطولة بـ7 أهداف، مواطنه "رومارينيو"، والعودة إلى جدة بكأس البطولة.

وفي المقابل، يأمل مدرب الرجاء "التونسي" لسعد الشابي تحقيق اللقب العربي للفريق المغربي، وضمه للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يحظى اللقاء العربي المنتظر المنقول على قناة "أبوظبي الرياضية" بالإثارة والندية بين الطرفَيْن.

الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير القصيم يدعو مزارعي ومنتجي التمور بالمذنب للتركيز على تعزيز "السكرية الحمراء"

أمير القصيم يدعو مزارعي ومنتجي التمور بالمذنب للتركيز على تعزيز "السكرية الحمراء"

بعد "صورة الرضيع الأفغاني".. مقتل جندية المارينز "الحنونة" في انفجار مطار كابل

بعد "صورة الرضيع الأفغاني".. مقتل جندية المارينز "الحنونة" في انفجار مطار كابل

"البرلمان اليمني": القصف الحوثي الآثم لـ"العند" هو الرد الواضح للميليشيا الإرهابية على خيار السلام

"البرلمان اليمني": القصف الحوثي الآثم لـ"العند" هو الرد الواضح للميليشيا الإرهابية على خيار السلام

ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة

ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة