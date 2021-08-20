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«صحة سوهاج»: زيادة عدد مراكز تلقي لقاح «كورونا» للمواطنين الراغبين في السفر

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«صحة سوهاج»: زيادة عدد مراكز تلقي لقاح «كورونا» للمواطنين الراغبين في السفر «صحة سوهاج»: زيادة عدد مراكز تلقي لقاح «كورونا» للمواطنين الراغبين في السفر

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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تخصيص 7 مراكز أخرى جديدة لتلقى لقاح فيروس «كورونا» للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، إلى جانب 5 مراكز جرى تخصيصها في وقت سابق، ليصبح إجمالى عدد المراكز المخصصة لذلك 12 مركزا بنطاق المحافظة.

وقالت وكيل صحة سوهاج- في تصريح لها اليوم- أن زيادة مراكز تلقى اللقاح جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بالتيسير على المواطنين والتوسع في أعداد المراكز المخصصة لتلقى اللقاح وبخاصة للمسافرين إلى الخارج، لافتة إلى أن المراكز جرى تخصيصها في الوحده الصحية بقرية إدفا بمركز سوهاج، والوحدة الصحية بقرية نيدة والوحده الصحية بجزيره محروس بمركز أخميم، والوحدة الصحية بقرية الطوايل بمركز ساقلته، والوحدة الصحية بقرية الخيام بمركز دارالسلام، ومستشفى البلينا المركزي بمركز البلينا، والوحدة الصحية بقرية العوامر بحري بمركز جرجا، والوحدة الصحية بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة، والوحدة الصحية بقرية شندويل بمركز المراغة، وبمقر الإدارة الصحية بمركز جهينة، ومكتب صحة طهطا بمركز طهطا، والوحدة الصحية بقرية سلامون بمركز طما.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، أن تلك المراكز مخصصة للمواطنين الراغبين في السفر، والمسجلين على النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة والمرسل إليهم رسائل بالتوجه لتلقي اللقاح، لافتة إلى أن المراكز السبع الجديدة ستبدأ العمل بداية من غدا السبت.

المصرى اليوم

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