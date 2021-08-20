بايدن : واشنطن على اتصال بحركة طالبان .. ومستعدون لرد إذا هاجموا مطار كابول

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حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، من أن عملية إجلاء الآلاف عبر مطار كابول تحيط بها مخاطر، لكنه تعهد بإعادة جميع الأمريكيين إلى الوطن، مؤكدا أن الإدارة تتواصل مع «طالبان» بشكل مستمر.

وفي مؤتمر صحفي، أكد الرئيس الأمريكي رفضه الانتقادات القائلة بأن الإدارة أساءت تقدير السرعة التي ستسيطر بها طالبان على أفغانستان، وأنه كان بطيئا في بدء إجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان من الوجود الأمريكي هناك منذ 20 عاما، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وقال بايدن إن الجسر الجوي الذي تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو الأكبر والأكثر صعوبة من نوعه، مؤكدا أن عملية نقل الأمريكيين عبر مطار كابول تحفها المخاطر.

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه: «لا تخطئوا، مهمة الإخلاء هذه خطيرة، إنها تنطوي على مخاطر على قواتنا المسلحة ويتم إجراؤها في ظل ظروف صعبة، لا يمكنني أن أعد بالنتيجة النهائية أو أنها ستكون بدون خطر الخسارة، ولكن كقائد أعلى يمكنني أن أؤكد لكم أنني سأحشد كل الموارد اللازمة».

وقال بايدن إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال دائم مع طالبان، محذرا المجموعة من أن «أي هجوم على القوات الأمريكية أو تعطيل عملياتها في المطار سيقابل برد سريع وقوي»، مضيفا: «أي أمريكي يريد العودة إلى الوطن، سنعيده».

كما تعهد بإخراج أكبر عدد ممكن من الحلفاء الأفغان، حيث يواجه الكثيرون صعوبات في تجاوز نقاط التفتيش التابعة لطالبان إلى مطار كابول من أجل رحلات الإجلاء.

تحاول الولايات المتحدة إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان بحلول موعد نهائي في 31 أغسطس، رغم أن بايدن قال هذا الأسبوع إن القوات الأمريكية في مطار كابول التي توفر الأمن للإجلاء قد تبقى لفترة أطول إذا لزم الأمر.