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سقط الزمالك المصري في فخ التعادل خلال الشوط الأول من لقاء سيراميكا كليوباترا الذي يقام على أرض ملعب ستاد السويس ضمن منافسات الأسبوع 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.

وجاءت أحداث الشوط الأول على النحو التالي:

د30: تبادل للهجمات بين الفريقين مع استمرار التعادل السلبي

د40: أحمد محسن يتقدم لنادي سيراميكا بعدما استقبل الكرة العائدة من أبوجبل ليودعها ساقطة في المرمى

د45: بن شرقي يستغل دربكة أمام مرمى سيراميكا ويسجل التعادل

د45: 7 دقائق وقت بدلا من الضائع

نهاية الشوط الأول

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن تشكيل فريقه في مواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش- محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد- محمود علاء- حازم إمام- إسلام جابر- يوسف إبراهيم أوباما- مروان حمدي- أيمن حفني- محمود عبدالعزيز- أحمد فتوح