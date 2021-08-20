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الأهلي يضرب المصري بثلاثية في شوط أول مثير ()

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الأهلي يضرب المصري بثلاثية في شوط أول مثير (فيديو) الأهلي يضرب المصري بثلاثية في شوط أول مثير ()

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الأهلي حقق فوزا صعبا على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرض ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.

وجاءت أحداث الشوط الأول على النحو التالي:

د9: صلاح محسن يستقبل عرضية علي معلول برأسية رائعة تسكن شباك المصري

د29: عمر كمال عبدالواحد يراوغ علي معلول ويسدد صاروخية تصطدم بيد الشناوي وتسكن مرمى الأهلي

د36: طاهر محمد طاهر يسجل برأسية من عرضية حسين الشحات

د39: أحمد جمعة يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد

د40: محمد عادل يحتسب ركلة جزاء للنادي المصري

د41: أحمد رفعت يسجل التعادل من ركلة الجزاء

د45+2: حسين الشحات يتوغل من الناحية اليمنى ويودع الكرة الشباك من الزاوية المقفولة

نهاية الشوط الأول

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر

الهجوم: صلاح محسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي- رامي ربيعة- محمد هاني- أليو ديانج- بدر بانون- محمود وحيد- كهربا- مروان محسن- والتر بواليا وخرج من القائمة: مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

المصرى اليوم

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