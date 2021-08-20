حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الإنتاج الحربي

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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا السبت، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان.

خط الدفاع: السيد سالم، صبري رحيل، داميون لوي، هشام صلاح، محمد رجب، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، محمود شعبان.

خط الوسط: فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، بلال السيد، خالد الغندور، أحمد حجي، عمار حمدي، أحمد راشد.

خط الهجوم: عادل نيمار، عبدالغني محمد.

ويغيب عن قائمة زعيم الثغر كلًا من خالد قمر ومحمود رزق بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.