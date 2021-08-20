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مشهد مخيف.. صدمة ركاب سفينة بعد رؤية حوت عملاق يراقبهم في المحيط ()

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مشهد مخيف.. صدمة ركاب سفينة بعد رؤية حوت عملاق يراقبهم في المحيط (فيديو) مشهد مخيف.. صدمة ركاب سفينة بعد رؤية حوت عملاق يراقبهم في المحيط ()

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صدم ركاب سفينة بمشاهدة حوت عملاق ظهر من قاع المحيط إلى سطح المياه مقتربا من حافة السفينة بشكل كبير.

صور فريق رحلة بحرية في أستراليا مشهدا مذهلا للحظات اقتراب حوت أحدب عملاق من سفينتهم خلال إبحاريهم عبر المياه الإقليمية لأستراليا.

نشرت الصفحة الرسمية لدائرة السياحة الأسترالية على «إنستجرام» مشاهد وثقها المواطنون للحظات مدهشة جدا وصفت بـ«اللقاء الودي» حيث ظهر الحوت على سطح المياه واقترب بشكل كبير من السفينة.

حسب موقع «hindustantimes» الذي نشر خبرا عن الحادثة، فقد ظهر الحوت كأنه ينظر من أسفل المياه إلى ركاب السفينة وهو يراقب تحركاتهم وانفعالاتهم أثناء مشاهدته.

المصرى اليوم

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