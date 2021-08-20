وزير التعليم العالي يوجه نصيحة للطلاب قبل تنسيق الجامعات

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد أفرز قدرات حقيقية للطلاب، متابعًا أن كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن ستشهد انخفاض في نسب التنسيق لطلاب وكليات القمة في الشعبة العلمية والأدبية.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج «اخر النهار»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، أن مقارنة درجات الثانوية العامة خلال هذا العام بدرجات العام الماضي غير طبيعي، مؤكدًا ان الدرجات عادت لمعدلاتها المنطقية، مشيرًا إلى أن خلال أوائل الستينات كان الطالب يدخل صيدلة بمجموع 66%، مردفا: «الآن عودة طريقة التقويم والقياس».

ونوه الوزير إلى أن الحد الأدنى لتنسيق شعبة علمي علوم 88.4%، بينما المرحلة الأولى العام الماضي كانت 97.6%، متابعًا: «الآن نقدر نقول المجاميع أصبحت منضبطة، والشريحة الأغلبية من 60% لـ85%».

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن توقعه بانخفاض تنسيق القبول في القطاع الطبي ما بين 7 لـ10%، كذلك لكليات الإعلام والسياسة والاقتصاد تشهد انخفاض في الحدود الدنيا.

ونصح وزير التعليم العالي، الطلاب، ألا يحددوا مصيرهم وفقا للمجموع، مؤكدًا:«تحديد مصيرك طبقًا لمجموعك مش مفروض يحصل، ونصيحة عند كتابة الرغبات،

اكتب الكلية التي تريدها في كل مكان، قبل أن تنتقل للرغبة التالية«.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن عدد الجامعات زادت بشكل كبير من الأهلية والخاصة والدولية وغيرها، والكليات الحكومية أو الجامعات الخاصة الأهلية والتكنولجية

بها برامج المستقبل التكنولوجيا الحديثة وبرامج تسهل على الطالب فرصة عمل عند تخرجه ولدينا مبادرات عديدة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بتشجيع الطلاب بمنح دراسية.

وأشار الوزير أن الوزارة ستبدأ بتطعيم تطعيم جميع الهيكل الجامعى قائلًا:«نبدأ بخطة فورية لتعطيم كل منتسبى التعليم العالى، وغدا المجلس الأعلى للجامعات يجتمع لاعتماد خطة تطعيم واضحة جيدة جدا»، متابعًا أن التطعيم يبدأ من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب الجدد سيحصلون على اللقاح مع الكشف الطبى، وعدد الهيكل الجامعي طلاب بإداريين بأساتذة يبلغ 3 ملايين و200 ألف شخص«.

وعن عودة النظام الدراسى إلى ما قبل كورونا، قال :«لا نستطيع تحمل أكثر من ذلك، ونجحنا في إدارة الفترة الدراسية خلال أزمة كورونا ونتمنى أن تعود الدراسة بالشكل التقليدى إذا لم يتم رصد زيادة في أعداد مصابى فيروس كورونا، ولكن إذا حدث زيادة غير متوقعة في سبتمبر، سنكون مستعدين بكل السيناريوهات».