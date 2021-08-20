أخبار عاجلة

"البرلمان اليمني": القصف الحوثي الآثم لـ"العند" هو الرد الواضح للميليشيا الإرهابية على خيار السلام -
ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة -
الأخضر يواصل تدريباته استعداداً لفيتنام.. والمسحل يجتمع باللاعبين -
"الشبانات" يزور الدوادمي ويلتقي أعضاء "الأمر بالمعروف" -
الجيش اليمني: السلام لن يتحقق بالبلاد إلا بإخضاع الحوثي بالقوة العسكرية -
سيناتور أمريكي: الخطر خارج نطاق السيطرة.. ونتوقع حدوث "11 سبتمبر" جديد -
تنمية البديع بالأفلاج تطلق مبادرة "جملها لا تشوها" للتوعية بالمحافظة على المشهد الحضري -
مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 -
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو -
تطعيم العاملين في مدرسة بالسويس ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سمير كمونة: شيكابالا بقى «عيل صغير»

Print
سمير كمونة: شيكابالا بقى «عيل صغير» سمير كمونة: شيكابالا بقى «عيل صغير»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مع فريقه في المباريات الأخيرة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «شيكابالا، بلغة الكورة بقى عيل صغير في الملعب، لا يلعب بسنه الحقيقي، وتطور دفاعيا وهجوميا».

وأضاف: «قيام شيكابالا، بأداء الواجب الدفاعي وهو في هذا السن (معجزة)»، مضيفا :«اللاعب له دور كبير داخل الزمالك في لم شمل الفريق وتحفيز اللاعبين على الفوز في المباريات، عندما يجلس على مقاعد البدلاء لا يفتعل أي مشكلة».

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بعمل مبادرة لنبذ التعصب.. ورئيس الزمالك يرد زيارتي للأهلي واردة.. فيديو

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»

حسين لبيب: «نحترم قرارات اتحاد الكرة.. وجمهور الزمالك يشيد بدوره الكبير»

حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك

حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة

مجاهد يطالب الخطيب ولبيب بـ«نبذ التعصب» .. ورئيس الزمالك: زيارتي للأهلي واردة