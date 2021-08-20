سمير كمونة: شيكابالا بقى «عيل صغير»

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أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع فريقه في المباريات الأخيرة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «شيكابالا، بلغة الكورة بقى عيل صغير في الملعب، لا يلعب بسنه الحقيقي، وتطور دفاعيا وهجوميا».

وأضاف: «قيام شيكابالا، بأداء الواجب الدفاعي وهو في هذا السن (معجزة)»، مضيفا :«اللاعب له دور كبير داخل الزمالك في لم شمل الفريق وتحفيز اللاعبين على الفوز في المباريات، عندما يجلس على مقاعد البدلاء لا يفتعل أي مشكلة».

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.