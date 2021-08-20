جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب لسلاح أبيض وأكياس حلوى بالمخدرات

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب لعدد لسلاح أبيض وعدد من أكياس الحلوى المطعمة بالمخدرات بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

في المحاولة الأولى واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقفت نورا السيد عبدالحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر احد الركاب الأجانب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقيبة يده «الهاندباج» على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد عبدالعليم مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كمية من الاكياس والحلويات .

وقام عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبدالرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٠ قطعة من أكياس الحلويات والكيك والمصاصات المطعمة بمخدر الماريجوانا،

كما تم ضبط راكب اخر بحوزته سلاح أبيض محظور حيازته وذلك بواسطة كل من عمرو عطية ونورا السيد عبدالحميد وخالد عبدالرحمن ومحمد دهشان .

قرر هاشم مصطفى هاشم مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 103 و106 ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين إلى النيابة المختصة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.