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وزيرة الثقافة تنعى إيفيت الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه

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وزيرة الثقافة تنعى إيفيت الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه وزيرة الثقافة تنعى إيفيت الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه

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نعت الدكتورة لإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة ايفيت نجيب الببلاوى العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه باكاديمية الفنون، التى غيبها الموت اليوم الجمعة 20 أغسطس، وقالت إن فن الباليه فقد إحدى رائداته التى تعد من أوائل المتخصصين في المجال، واشارت إلى مسيرتها الأكاديمية الطويلة التي نجحت من خلالها في أعداد أجيال من المبدعين وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها .

يذكر أن الدكتورة ايفيت نجيب الببلاوى التحقت بمدرسة الباليه عام 1959 ضمن ثانى دفعة تم اختيارها بمدرسة الباليه المصرية التي تم إنشائها عام 1958، حصلت على دبلوم المعهد العالى للباليه علم 1968 بتقدير ممتاز وبكالوريوس المعهد العالى للباليه عام 1972 بتقدير جيد جداً ونالت درجة الماجستير في الفنون عام 1982 ودرجة الدكتوراه في الفنون عام 1988، قامت بتدريس سنوات مختلفة بمدرسة الباليه منذ تخريجها وتعيينها معيده بالمعهد، أشرفت وناقشت عديد من الرسائل لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة، شغلت العديد من المناصب منها عضو مجلس قسم طرق تدريس الباليه من عام 1988، عضو مجلس المعهد العالى للباليه 1988- 1993، وكيل المعهد العالى للباليه من عام 2001حتى عام 2004 عميد المعهد العالى للباليه 2004، عضو لجان امتحانات مدرسة الباليه، عضو لجان امتحانات بكالوريوس المعهد العالى للباليه وسنوات النقل، عضو لجان مرحلة الدراسات العليا عضو لجنة مسابقات الباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة الثانية 2007، أشرفت على جميع الطلاب والمهرجانات التي شارك فيها طلبة وطالبات مدرسة الباليه والمعهد العالى للباليه .

المصرى اليوم

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