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إطلاق مبادرة علاج ضمور العضلات بالتأمين الصحى في مطروح

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إطلاق مبادرة علاج ضمور العضلات بالتأمين الصحى في مطروح إطلاق مبادرة علاج ضمور العضلات بالتأمين الصحى في مطروح

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تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور عناني إسماعيل مدير عام فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، أكدت الدكتورة سارة عبدالفتاح مدير المنطقة السادسة، أنه انطلقت اليوم مبادرة رئيس الجمهورية لمرضي ضمور العضلات بمحافظة مطروح، بعيادة مطروح النموذجية للتأمين الصحي.

وقام بمناظرة الحالات الدكتور حسام عاشور ضرغام استشاري أمراض عصبيه اطفال ورئيس وحده عناية مركزة جراحة مخ واعصاب أطفال جامعة إسكندرية واستشاري التأمين الصحي عصبية أطفال ورئيس لجنه ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية (إسكندريه ومطروح ) رئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية وتم الكشف على عدد من الحالات من أبناء المحافظة وعمل الفحوصات اللازمة لهم وسحب عينة التحليل الجيني لاحد الحالات تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للحقن برئاسة الهيئة.


وجدير بالذكر أن المبادرة تستقبل جميع الحالات وجميع الأعمار ولا يشترط أن يكون للحالة تأمين صحي للكشف عليها وعمل جميع الفحوصات المطلوبة لها وحصولها على الخدمة العلاجية ويتم الكشف على جميع الحالات يوم الخميس أسبوعيا.

المصرى اليوم

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