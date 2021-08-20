أعضاء «برلمان الشباب» في سوهاج يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بمركز دار السلام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اليوم محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، جولة ميدانية لأعضاء «برلمان الشباب» بسوهاج، استهدفت مركز ومدينة دار السلام لتعريف الشباب بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والمشروعات الجارية على أرض الواقع.

وقال محمد كامل مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة سوهاج، إن المبادرة جاءت ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، لافتا إلى أن الجولة تضمنت قيام وفد الشباب، برفقة أيمن صابر مسؤول برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد فقير نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مجلس قروى أولاد يحيى مروراً بنجوع مازن، وأولاد سالم، والخيام وصولا إلى مركز ومدينة دار السلام.

وأضاف كامل أن وفد برلمان الشباب تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمة مواطنين بمركز قروى أولاد يحيى، ومصنع تدوير القمامة بقرية نجوع مازن، والمدفن الصحى بالقرية، ومركز خدمات المواطنين بمجلس قروى أولاد سالم بحرى، ومدرسة الخيام الابتدائية، ومجمع الخدمات ومحطة الصرف الصحى بالقرية، لافتا إلى أن الشباب عبروا عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بالمحافظة.