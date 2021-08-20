"تطوير الدرعية" تُكرِّم "هاف مليون" لمشاركتها بحملة التطعيم ضد كورونا

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وفَّرت كشك قهوة للمتطوعين مجانًا لدعمهم.. وأُقيمت في «جوهرة المملكة»

كرَّم الأربعاء الماضي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، السيد جيرارد إنزيريو، شركة هاف مليون؛ وذلك بعد مشاركتها بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي أُقيمت في «جوهرة المملكة» الدرعية، وتحديدًا في مستشفى الدرعية. وتسلم درع التكريم الرئيس التنفيذي لشركة هاف مليون، المهندس/ صهيب البلوشي.

ودعمت هيئة تطوير بوابة الدرعية، بالشراكة مع محافظة الدرعية ولجنة شباب المحافظة، مركز اللقاحات في مستشفى الدرعية، وذلك بتقديم الخدمات التي تساهم في توفير أفضل بيئة ممكنة لخدمة المطعمين والطاقم الطبي، وتسخير الهيئة مئات المتطوعين، سواء من موظفي هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو من مجتمع الدرعية الملهم.

ويأتي هذا التكريم بعد أن قام هاف مليون بتوفير كشك قهوة للمتطوعين مجانًا لدعمهم وشكرهم على الخدمات الإنسانية التي يقدمونها للمجتمع في فترة التطعيم ضد كوفيد-19 التي أُتيحت للمواطن والمقيم في مستشفى الدرعية.

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