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سمير كمونة ينتقد موسيماني بسبب صلاح محسن

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سمير كمونة ينتقد موسيماني بسبب صلاح محسن سمير كمونة ينتقد موسيماني بسبب صلاح محسن

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انتقد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب التشكيل الذي يخوض به مباراة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني، يخوض مباراة المصري بـ95% من التشكيل الأساسي الذي يخوض به المباريات الأخيرة».

وأضاف: «اعتراضي الوحيد على تشكيل الأهلي، الاعتماد على صلاح محسن، في مركز المهاجم الصريح»، مضيفًا: «كان من الأفضل الاعتماد على صلاح محسن، في مركز الجناح على حساب طاهر محمد طاهر، مع الاعتماد على الكونغولي والتر بواليا، في مركز المهاجم الصريح، خاصة أن اللاعب يقدم أداءً مميزًا في المباريات الماضية».

المصرى اليوم

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