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قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب السابق، إنه الخلاف بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، قضية منطقي عقلاني تستوجب النظر بعين العدل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من دفع قيمة الخلو أخطأ وعليه تحمل نتيجة خطأه .

ولفت إلى أن دعم الدولة لمواد البناء جاء من أجل دعم الدولة للمواطنين للاستثمار في البناء، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية كانت باتفاق الطرفين، وهو من مساوئ الحكومات السابقة.

وأكد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب السابق، أن القيمة الإيجارية وفقًا لمعدلات الدول المتوسطة والفقيرة من 10 إلى 15 % من قيمة الدخل الذي بات لا يقل حاليًا عن 2000 جنيه، هي 200 جنيه.

واختتم إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب السابق، أي مستأجر يملك وحدة سكنية في أي مكان غير التي يقيم فيها حاليًا من حق المالك أن يطلب إخلاء وحدته.

و قال شريف الجعار، المحام ورئيس رابطة المستأجرين، إن المالك أخذ حقه أكثر من مرة والدولة منحته دعم بمواد البناء خلال إنشاء العقار.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك له حق التصرف في ملكيته والملكية ليست مطلقة وهي مقيدة.

وأضاف شريف الجعار خلال لقائه في قناة صدى البلد، أن عقد الإيجار هو عقد تراضي بين المالك والمستأجر وتم الرضا على القيمة الإيجارية، كاشفا أن المالك حصل على دعم من الدولة في مواد البناء كما حصل من المالك على مقدم مالي من المستأجر فيما يطلق عليه «خلو رجل».