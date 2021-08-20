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تساهم في بناء قدرات الدول الأفريقية في مجال تسوية النزاعات والوساطة

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مصر تساهم في بناء قدرات الدول الأفريقية في مجال تسوية النزاعات والوساطة تساهم في بناء قدرات الدول الأفريقية في مجال تسوية النزاعات والوساطة

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نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية افتراضية حول الحوار والتفاوض والوساطة خلال الفترة ١٥-١٩ أغسطس ٢٠٢١، وذلك بمشاركة ٢٠ متدرب من عدد من الدول الأفريقية شملت جنوب السودان ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون.

هدفت الدورة إلى تعزيز مهارات التفاوض والوساطة للكوادر الدبلوماسية بتلك الدول الشقيقة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل فعال في جهود الوقاية من النزاعات في القارة وتسويتها، وذلك في ضوء خبرات الممتدة في هذه المجالات وانطلاقاً من دورها الرائد في حفظ السلم والأمن في أفريقيا.

تناولت الدورة المفاهيم المختلفة لتسوية النزاعات مع التركيز على الوساطة والأدوات اللازمة لتحقيقها بنجاح، بالإضافة إلى القضايا المعاصرة في صنع السلام مثل تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ادماج المرأة في جهود صنع السلام والوساطة وكيفية التعامل مع الجماعات المسلحة. كما تم استعراض أفضل الممارسات في هذا المجالات في إطار المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الإتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والأليات الإقليمية الأفريقية.

في هذا الصدد، أكد السفير أحمد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي على الأهمية التي توليها مصر لبناء القدرات الأفريقية في مجال صنع السلام وتسوية النزاعات بما يساعد على توفير استجابة سريعة وفعالة من أجل منع نشوب الصراعات وتفاقمها.

المصرى اليوم

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