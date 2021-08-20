انتشال جثة طالب من نهر النيل بقنا

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجمعة، جثة طالب غريق من نهر النيل بجوار مرشح مياه نقادة، غرب محافظة قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من الرائد عمرو مطاوع رئيس مباحث مركز شرطة نقادة بغرق طالب داخل نهر النيل بجوار مرشح المياه بدائرة المركز.

وتبين بعد انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري أنه للمدعو خالد أحمد حسن 19 عامًا، من الزاوية الحمراء بالقاهرة، جاء إلى محافظة قنا لزيارة خاله في نقادة، وغرق أثناء الاستحمام في نهر النيل.

تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.