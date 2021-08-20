المصري كيدز: نظام غذائى صحى للمرضعات

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تحتاج الأمهات المرضعات لنظام غذائى صحى للحفاظ على صحتها هى ورضيعها، ومن المهم جدًا الحرص على التغذية الملائمة لك.. وبسبب الرضاعة الطبيعية التى تحتاج لكثير من السعرات الحرارية لإدرار اللبن الطبيعى، يخسر جسدك الكثير من المعادن والعناصر الغذائية التى يجب تعويضها بتناول وجبات صحية وسعرات حرارية مناسبة لاحتياجاتك.

الدكتورة شروق الهيتمى، استشارى الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال تؤكد: يجب على الأمهات تناول الأطعمة المفيدة حتى لو بكميات قليلة على فترات صغيرة، واختيار الأصناف المصنوعة من الحبوب الكاملة للحصول على مزيد من الألياف.

وأضافت «شروق»: يجب فى البداية على الأم اختيار النظام المناسب لجسدها وصحتها، مع الاهتمام بشرب الكثير من السوائل والعصائر لتعويض جسدك ما يفقده من سوائل، وأفضل وقت لشرب السوائل خلال فترة الرضاعة الطبيعية لأن جسدك يفرز هرمون الأوكسيتوسين الذى يشعرك بالعطش.

وقدمت الدكتورة شروق الهيتمى نظاما مناسبا لكثير من الأمهات المرضعات خلال فترة الرضاعة الطبيعية للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.

المصري كيدز

الإفطار:

كوب بليلة بالشوفان أو رغيف بلدى+ 4 ملاعق فول مع ملعقة زيت زيتون أو 2 بيضة مقلية.

2 ملعقة كبيرة جبن قريش بإضافة ملعقة زيت زيتون.

4 حبات زيتون أسود.

1 خيار أو طماطم

جرجير

بين الإفطار والغداء:

ثمرة فاكهة

أو كوب حليب

كوب كراوية

الغداء:

طبق شوربة شوفان بالدجاج والخضراوات

أو طبق شوربة عدس بالجزر+ أرز أو مكرونة أو محشى + ربع فرخة أو قطعة لحم+ طبق خضار مطبوخ+ ثمرة فاكهة + حزمة جرجير

بين الغداء والعشاء:

ثمرة فاكهة

كوب شمر

طبق أرز باللبن

العشاء:

سلطة جبنة + خيار وطماطم + رغيف خبز بلدى

قبل النوم كوب حليب.