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يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن اختيار الحكم الدولي محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي، اختيار موفق.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «اختيار محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي والمصري اختيار موفق، فهو حكم مميز، لا ينظر إلى لون التيشيرت، لا يتحيز لأي فريق وهو من أفضل الحكام في مصر هذا الموسم».

وأضاف: «لا توجد أي مشكلة في تعيين أحمد الغندور، كحكم فيديو، في المباراة اليوم، على الرغم من إدارته لمباراة بيراميدز وأسوان بالأمس»، مضيفًا: «في تلك المرحلة الحاسمة بالدوري تحتاج إلى حكام مميزين».