الفيلم لصانع الرعب «إم نايت شيامالان» .. قوة غامضة تتلاعب بأعمار البشر في «OLD»

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عاد صانع أفلام الرعب المخضرم إم نايت شيامالان إلى الساحة مجددًا بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلم «Split» بجزئيه، وذلك من خلال فيلمه الجديد «OLD» الذي أطلق في دور العرض المصرية، بعد تحقيقه إيرادات كبيرة في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية.

تدور قصة الفيلم حول إحدى الأسر التي تقرر قضاء عطلتها في أحد الشواطئ النائية، لكن هذه الجزيرة بها سر غامض، إذ تجعل البشر يكبرون في السن بسرعة شديدة، وتختزل حياتهم كلها في يوم واحد.

بوستر فيلم «OLD»

«OLD» مقتبس من قصة مصورة لكلٍ من بيير ليفى وفريدريك بيترز، والفيلم من تأليف وإخراج إم نايت شيامالان الذي ترشح لجائزتى أوسكار أفضل سيناريو وأفضل مخرج عن «The Sixth Sense»، وبطولة النجم الشهير روفوس سيويل وفيكى كريبس وجايل جارسيا بيرنال وأليكس وولف.