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«أميرة» و«قمر 14» .. أحمد حافظ يشارك بفيلمين في «الجونة» السينمائي

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«أميرة» و«قمر 14» .. أحمد حافظ يشارك بفيلمين في «الجونة» السينمائي «أميرة» و«قمر 14» .. أحمد حافظ يشارك بفيلمين في «الجونة» السينمائي

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يتواجد المونتير أحمد حافظ بفيلمين في مهرجان الجونة السينمائى ضمن 7 أفلام مصرية، حيث أعلنت إدارة الدورة المقبلة عن اختيارهما للمشاركة في المهرجان، وهما «أميرة» للمخرج محمد دياب والذى ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، و«قمر 14» للمخرج هادى الباجورى والذى يشارك في قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة.

وقال «حافظ» عن اختيار الفيلمين في مهرجان الجونة: فخور بالتواجد في أحد أهم المهرجانات العربية، والذى سعدت بالتواجد فيه منذ دورته الأولى بفيلم «شيخ جاكسون»، ومتحمس جداً لرد فعل الجمهور تجاه التجربتين المختلفتين تماماً سواء الفيلم الفلسطينى «أميرة» مع المخرج محمد دياب والذى أظن أنه سيصبح ضمن أهم أفلام هذا العام، ويضم مجموعة من أهم الممثلين العرب من بلاد مختلفة، وكذلك «قمر 14» مع المخرج هادى الباجورى، وهو الفيلم الخامس لنا معاً وتجمعنا كيميا مشتركة، ولنا معاً نجاحات عديدة قبل ذلك، ويقدم فيه منظورا مختلفا عن العلاقات العاطفية من خلال 5 قصص مختلفة وكان المزج بينها في مرحلة المونتاج ممتعاً.

ويستعد «حافظ» خلال الأسابيع القليلة المقبلة للسفر إلى إيطاليا لحضور العرض العالمى الأول لفيلم «أميرة» بـمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.

فيلم «أميرة»، يضم فريق العمل عددا كبيرا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور «أميرة»، وقيس ناشف ووليد زعيتر، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب، ويقدم قصة أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

فيلم «قمر 14» يشارك في بطولته عدد من النجوم هم خالد النبوى، غادة عادل، رضا، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، أحمد مالك، أسماء أبواليزيد، أحمد حاتم، بيومى فؤاد، محمد جمعة، مى الغيطى، خالد أنور، ومحمد علاء، وتدور الأحداث حين يعتلى قمر ليلة 14 سماء ، فنشهد تحت نوره عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح، حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات وتحدى طاقة قمر 14.

المصرى اليوم

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